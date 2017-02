Rina Zucchelli

È mancata ai suoi caridi anni 83Ne danno il doloroso annuncio la figlia Daniela con Maurizio, le nipoti Erica con Daniele, Piergiorgio e Leonida, Maristella con Paolo e Filippo, sorelle, fratello, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 1 febbraio alle ore 15 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Collecchio indi al Tempio della Cremazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Emilio Sani, alla signora Silvia Zubani e alla cara amica Antonella Quagliotti.1 febbraio 2017Ï Famiglia Guatelli UgoÏ Pedretti Remo e famigliaÏ Pedretti Massimo e famigliaLa vita corre troppo in fretta.I momenti con te sono stati indimenticabili.Graziedi tutto quello che hai fatto per me.Tua Daniela.1 febbraio 2017Ciaonella vita siamo circondati da angeli e tu...eri il mio., senza ali.Grazie dell'amore che ci hai donato.Maristella, Paolo, Filippo, Annapaola.1-2-2017Antonio, Antonia, Giuseppe, Giovanna, Chiara e Giorgia sono vicini a Daniela e famiglia per la scomparsa della cara mamma1 febbraio 2017Le famiglie Fontana Giorgio con Bianca, Fontana Massimo con Lorenza, Nicola, Denise sono vicini a Daniela nel dolore per la perdita della cara mamma1-2-2017«Dio è amore, chi credenell'amore, credi in Dio.»CiaoEnrico, Antonella, Gea, Enrica, Niccolò, Pamela e Alice.1 febbraio 2017Buon Gesù, offriamo a te il nostro dolore affinchè tu possa donarle felicità eterna, ciaograzie dell'amore che ci hai donato.Erica, Daniele, Piergiorgio, Leonida.1-2-2017