Virginia Bianchi

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i fratelli, le sorelle e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 2 febbraio partendo alle ore 13,00 dalla sala del Commiato Ade Servizi in viale della Villetta 31/A per la chiesa parrocchiale Maria Immacolata in via Casa Bianca, proseguiranno per il cimitero della Villetta.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia sentitamente il medico curante Dott. Mauro Massa per le assidue cure prestate.Un grazie di cuore alla cara Giovanna che con amorevoli cure l'ha accudita.No fiori ma opere di bene.1 febbraio 2017