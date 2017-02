Irene Landini

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 100Ne danno l'annuncio il figlio Vittorio con la moglie Maria Amelia.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 13.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.1 febbraio 2017Ï Emilio e Daniele MazzaÏ Famiglia Mineni GuidoÏ Famiglia Mineni PaoloCarlo, Violetta e Antonio sono vicini con fraterna amicizia a Vittorio e famiglia per la scomparsa della madre, la cara signora1 febbraio 2017I condomini e l'Amministratore del condominio «Il Portico», Via Bizzozzero, n.7 partecipano al lutto della famiglia per la perdita della cara signora1 febbraio 2017