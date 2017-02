Maria Delsoldato

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio i figli Roberta con Alessio, Marta con Franco, Achille con Adriana, gli adorati nipoti Melissa, Debora, Cristian, Daniela, Giovanna con Gabriel, Simona con Gianluca, Giuseppe con Mary, pronipoti, cognata, cognati e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 2 febbraio alle ore 9.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Collecchio alle ore 10.15 indi per il cimitero locale.Questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alla signora Nina, al Reparto di Geriatria, in particolare alla Dott.ssa Visioli, al medico curante Dott.ssa Bastiani, Dott. Sani per le amorevoli cure prestate.1 febbraio 2017Ï Franco BertolettiÏ Giorgio FerrariÏ Carlo e OrnellaÏ Sergio e Maria DelsoldatoÏ Famiglie CuccuÏ Adua e famigliaCara e amata cognata e ziale nostre preghiere ti accompagnino in Paradiso.Paola, Stefano, Cristina e famiglie.1 febbraio 2017I cugini Emilio, Renato, Ilaria sono affettuosamente vicini a Marta, Achille, Roberta e famigliari per la scomparsa della cara mamma1 febbraio 2017Tanti ricordi ci riportano ai meravigliosi momenti trascorsi insieme.Ciaoti vogliamo bene.Marina, Micael e Adriano.1-2-2017Giuliano con Manuela, Maurizio con Marta e Monica, porgono ai famigliari sentite condoglianze per la perdita della cara1 febbraio 2017