Guido Rapi

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 74Lo annunciano con immenso dolore la moglie Ivonne, il figlio Andrea, le sorelle, la cognata, i cognati e i parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 2 febbraio, partendo alle ore 14.30 dalla camera ardente allestita presso la Sala del Commiato C.O.F «Dallara» di Fornovo Taro in via Solferino 14 (aperta al pubblico per le visite a partire dalle ore 9 dello stesso giorno) per la chiesa di Varano de' Melegari, indi al Tempio Crematorio.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Varano de' Melegari.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott.ssa Maria Paola Sterbini, all'equipe del Prof. Nicola Giuliani e alla Farmacia Leonardi.1-2-2017Ï Andrea, Alessandra StrinaÏ Fam. Bruno VincenziÏ Fam. Gian Maria GruppiniÏ Fam. Alberto SterbiniÏ Loretta, Roberta Ruggeri e famigliaAlbarosa con Luciano e Pamela, Rocco, Sergio, Anna, Ombretta e Jessica sono vicini ad Andrea e Ivonne per la scomparsa dello zio1-2-2017Il Presidente e i dirigenti unitamente a tutti gli atleti della società Sportiva U.S.D. Varanese si uniscono al caro amico Andrea e famiglia in questo triste momento, per la perdita del caro1-2-2017Il Team Cronorapino Timing si stringe con affetto all'amico Andrea per sostenerlo in un così difficile momento per la perdita del padrePaolo, Roberta, Maria, Andrea, Francesco, Matteo, Federica, Andrea, Ludovica, Francesco, Filippo, Andrea, Pietro, Luca, Alessandro, Patrick, Michele.1-2-2017Vi siamo vicini, Andrea e Ivonne, in questo momento di dolore per la perdita diMarco e Giulia.1-2-2017I componenti della squadra «Tre Valli» porgono le più sentite condoglianze alla moglie e al figlio per la scomparsa del caro1 febbraio 2017Ciaogli amici delle «Tre Valli».1 febbraio 2017I titolari e le maestranze della «Dallara Costruzioni Srl» sono vicini alla signora Ivonne e ad Andrea per la perdita del caro1-2-2017Siamo vicini ad Andrea e Ivonne per la perdita del caroI tuoi amici: Fausto e Loredana, Pietro, Pibe, Chetta, Alessandro e Cristina, Pippo, Ico, Speda, Gianmaria, Michele, Pico e Lela, Sandro e Daniela, Martina, Mattia e Sabrina, Tonno, Olga, Mattia e Diletta, Andrea Ramelli.1-2-2017Ilaria e Alessandro Meggi sono vicini all'amico Andrea per la scomparsa del caro papà1-2-2017Il Direttore, i dipendenti ed i collaboratori dell'Autodromo di Varano, partecipano commossi al dolore dell'amico e collaboratore Andrea per la scomparsa del caro papà1-2-2017Alba è vicina con affetto a Ivonne ed Andrea per la scomparsa del caro1 febbraio 2017