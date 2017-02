Eugenio Manghi

«Gesù disse: io sono la Resurrezione e la vita.Chi esercita fede in me, benchè muoia tornerà in vita.»(Giovanni 11:25)È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano la moglie Nicoletta, le sorelle Miriam e Nelda con i cognati, nipoti e parenti tutti.Il funerale avrà luogo giovedì 2 febbraio alle ore 14,45 partendo dalla Casa del Commiato Sant'Ilario (Via Zanardelli, 11 Parma) per la Sala del Regno (via Dei Bersaglieri) indi al cimitero di Collecchio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Roberto Salsi e per le amorevoli cure al Dott. Fabio Ponghellini.1 febbraio 2017Le famiglie Cavalli Cesare e Cavalli Gianfranco si uniscono al dolore di Nicoletta per la perdita del caroe porgono sentite condoglianze.1-2-2017