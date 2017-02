Tonino Fornia

Improvvisamente ci ha lasciatidi anni 77Ne danno il triste annuncio la sorella Laura, i nipoti Davide, Stefano con Chiara e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 2 febbraio partendo alle ore 9.00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Donato indi al cimitero di San Siro.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serva da partecipazione e ringraziamento.1 febbraio 2017Ï Famiglia Giuseppe, Simone MonicaLe zie Tommasina ed Ennia Carra sono vicine a Laura per la perdita del fratello e nipote1 febbraio 2017Fordiani Genesio con i figli e le rispettive famiglie sono vicini a Laura e famiglia per la perdita del caro1 febbraio 2017Liviana e famiglia sono vicini a Laura per la perdita del caro1-2-2017Lidia con i figli e le rispettive famiglie sono vicini a Laura, Davide, Stefano per la perdita del caro1 febbraio 2017Ï Famiglia Piccinini GianniÏ Famiglia Cantarelli Luisa