Elvira Pitalobi

È partita per il suo ultimo viaggiodi anni 87Con infinita tristezza lo annunciano il figlio Sergio con Angela, le adorate nipoti Alice con Andrea, Gloria con Mario e Massimiliano, la sorella Marisa e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani giovedì 2 febbraio alle ore 10,15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Monticelli T., indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il medico curante dott. Corrado Parodi.1-2-2017Ï Luigi e Clara De TroiaÏ Luciano e Donatella GhirettiNonnal'infinito amore per noi e il tuo sorriso continueranno ad illuminarci ogni giorno.Gloria ed Alice.1-2-2017La cognata Marisa con i figli Franco e Roberto con le rispettive famiglie son vicini a Sergio per la perdita della mamma1 febbraio 2017