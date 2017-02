Anna Maria Schianchi

È serenamente tornata alla Casa del Padre l'anima bella didi anni 94InsegnanteLo annunciano con dolore l'adorato compagno Leonardo, le cugine Rosella, Cristina e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 2 febbraio alle ore 11.00 presso l'Oratorio dei Rossi in via Garibaldi indi al Tempio della Cremazione.La salma partirà dall'abitazione in via Monte Altissimo 4 alle ore 10.45.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 17.30 presso lo stesso Oratorio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Buia.Un particolare ringraziamento all'infermiera Silvia e alle signore Maria, Elena, Giovanna, Anna e Vera per le amorevoli e assidue cure prestate.1 febbraio 2017Maria Teresa, Maria Grazia, Annunziata, Ada, Raffaella, Paolo e le loro famiglie sono vicini allo zio Leonardo per la scomparsa di1 febbraio 2017Condomini ed inquilini del Condominio Monte Altissimo unitamente all'amministratore porgono le più sentite condoglianze ai famigliari per la scomparsa della cara signora1 febbraio 2017