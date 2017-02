Rina Contini

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio il figlio Gianni con Rita, i nipoti Marcello con Silvia, Pamela con Marco e i piccoli Viola e Thomas con i parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 3 febbraio alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa e cimitero di Mezzano Inferiore.Il S. Rosario sarà recitato questa sera giovedì 2 alle ore 20.30 presso la chiesa di Mezzano Inferiore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al dott. Gabba e alla cara Olga per le cure, disponibilità e assistenza prestate.2-2-2017Ï Fam. Azzali RomeoÏ Tina e Fausto BragliaCarlo e Alessandro con rispettive famiglie sono vicini a Gianni per la scomparsa della cara2 febbraio 2017Gian Mario e Barbara Bosoni sono vicini al caro amico Gianni per la scomparsa della mamma2 febbraio 2017Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e le Maestranze di Emiliana Conserve sono vicine al Presidente Gianni Brusatassi per la scomparsa della cara mamma2 febbraio 2017Pina, Francesca e Elena sono vicine a Pamela e famiglia per la perdita della cara2 febbraio 2017Adelia e Danila e famiglia partecipano al dolore di Gianni e dei nipoti Marcello e Pamela per la scomparsa della cara2 febbraio 2017Titolari e collaboratori dello studio Geomm. Artemio Bolzani e Carlo Pizzetti esprimono sentite condoglianze all'amico Gianni Brusatassi e partecipano al dolore per la scomparsa della Sua mamma2 febbraio 2017Il Consiglio di amministrazione dell'ASIPO, il collegio sindacale e tutti i dipendenti e collaboratori partecipano al lutto del loro Presidente Gianni Busatassi per la scomparsa della cara mamma2 febbraio 2017Oreste ed Enrico Bilzi con le rispettive famiglie sono vicini con affetto a Gianni per la perdita della cara mamma2 febbraio 2017