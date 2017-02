Bruna Dalledonne

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Paolo con Clara, Andrea con Chiara, i nipoti Federica, Emiliano, Leonardo e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 3 febbraio alle ore 14 nella cappella di Villa Pigorini in Traversetolo indi al cimitero di Monticelli Terme.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 17,30 nella stessa cappella di Villa Pigorini.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie a tutto il personale di Villa Pigorini.2 febbraio 2017Nel ricordo della cara ziaci stringiamo in un forte abbraccio a Paolo e Andrea.Romeo, Giuliana e Cristian.2-2-2017Titolari, dipendenti e collaboratori delle ditte B.S. Srl e B&B Montaggi Srl sono vicini a Paolo e famiglia per la scomparsa della madre2 febbraio 2017Gianni e Giuliana partecipano commossi al dolore di Andrea e Paolo per la scomparsa della cara mamma2 febbraio 2017Andrea e Chiara, Gino e Gloria, Paolo e Antonella, Stefano e Nadia, Marco e Mariella, Mauro e Rosanna e famiglie sono vicini a Paolo, Federica e famiglia per la perdita della cara2 febbraio 2017