Romano Gonzi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne danno il triste annuncio la moglie Silvana, la figlia Claudia con Felice, il nipote Davide con Elisa e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì 3 febbraio alle ore 9.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale di San Pellegrino indi per il cimitero della Villetta San Pellegrino.Questa sera alle ore 20.30. nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Bandini Leonardo.2 febbraio 2017Ï Giorgetto e Rossana GiuffrediÏ Famiglie Mauro, Nino BurlenghiÏ Anna, Beatrice e AntonioÏ Valeria GonziAnna e Alessandro Caggiati con Marta e Paola partecipano al dolore dei famigliari per perdita del caro2 febbraio 2017Roberto, Cinzia e Alessandro sono vicini a Silvana, Claudia e famiglia per la perdita del caro2 febbraio 2017