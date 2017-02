Francesca Barezzi

Ci ha illuminato la vita e indicata la stradadi anni 36Con tanto dolore lo annunciano il marito Peter con la piccola Martina, la mamma Annalisa, il babbo Mario, Nele, Patrizia con Maurizio, gli zii, le zie ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 3 alle ore 14,30 nella chiesa parrocchiale di Besenzone, indi proseguirà per la cremazione.La cara salma sarà visitabile presso la camera mortuaria di Busseto.Il S.Rosario sarà recitato questa sera in Chiesa Collegiata dopo la S.Messa vespertina delle ore 18.Non fiori ma opere di bene.2 febbraio 2017Ï Famiglia Ferrante FerrariÏ Paola Grisenti e famigliaÏ Brunella CarlettaÏ Heike Ottersonla tua meravigliosa dolcezza occuperà sempre un posto speciale nei nostri cuori.Zia Cristina, Bruno, Matteo e Carlotta.2 febbraio 2017Zii Giacomo e Filippo con Almerina, Maria Ida e Arnaldo si stringono con affetto ad Annalisa e famigliari nel dolore per la perdita dell'amata2 febbraio 2017un affetto sincero che non morirà mai.Il ricordo di te vivrà per sempre nei nostri cuori, più forte di qualsiasi abbraccio, più importanti di qualsiasi parola.Ciao Francy.Sabry, Vivi, Je.2 febbraio 2017hai affrontato questa battaglia con impegno e determinazione, la stessa che ci mettevi ogni giorno in ufficio, ci lasci un vuoto immenso.Ci stringiamo con infinito affetto a Peter, Martina e tutti i famigliari.Davide e le tue colleghe.2 febbraio 20172 febbraio 2017Ciaosei stata forte e sarai sempre nei nostri cuori.Sarai sempre la nostra principessa del Palazzo.Fede, Nadia, Chiara e Cate.2 febbraio 2017Ci stringiamo con affetto a tutti i famigliari per la perdita della carae porgiamo sentite condoglianze.Gli amici della Cartapesta.2 febbraio 2017Non esistono parole per colmare un vuoto così grande, siamo vicini ai famigliari per la perdita della caraNora con Pietro e Paolo.2 febbraio 2017Gian Pietro, Marinella, Paolo ed Elisa sono vicini con affetto a Mario e Peter in questo momento di grande dolore per la perdita di2-2-2017Nino, Antonia, Grazia, Carla, Rosaria abbracciano forte Annalisa per la scomparsa della carissima2 febbraio 2017Amatissimati ricorderemo solare e sorridente come eri sempre nei tanti giorni passati insieme.Ci uniamo al dolore della tua famiglia, di Peter e della piccola Martina.La tua compagnia di amici.2 febbraio 2017