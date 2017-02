Tina Brozzi

Improvvisamente è mancataNe danno il triste annuncio il marito Claudio, i figli Roberto con Gianna e Davide con Sara, gli adorati nipoti Andrea e Vittorio, il fratello Niso, la sorella Nelda, i cognati, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 4 alle ore 10,30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Sorbolo (ore 11.00 circa) indi si proseguirà per il cimitero locale.Il S.Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.00 presso la chiesa parrocchiale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Non fiori, eventuali offerte all'AVIS-CRI-AIDO di Sorbolo.3 febbraio 2017Ï Ebe, Ettore CaselliÏ Bruna, Luigi, Claudio BertolottiÏ Celerina Carlo MasolaÏ Fam. Baroncini FulvioÏ Gianni Franca ZanichelliÏ Gaetano, Adriana UghettiÏ Famiglie MontaniÏ Famiglia MontiÏ Fam. Valerio AllodiÏ Attilia e figlieÏ Luciana Landini BattioniLe parole non bastano a descrivere quello che hai fatto per noi.Il tuo sorriso ci accompagnerà per sempre.CiaoAndrea e Vitto.3 febbraio 2017I cugini Bruno, Bruna e Laura con rispettive famiglie sono vicini a Claudio, Roberto e Davide e famiglie per la dolorosa perdita della cara3 febbraio 2017Angela, Antonio e famiglia, Paolo e famiglia si stringono con affetto a Claudio, Roberto e Davide per l'improvvisa scomparsa dell'adorata e solare3 febbraio 2017Roberto, la bellezza ed il dolce sorriso della tua mammaaccompagnerà per sempre i nostri ricordi.I tuoi amici: Floriana, Candida, Katia, Emanuela, Lorenza, Concetta, Susanna, Enrico, Stefano, Egidio, Mauro, Marco e Giovanni.3 febbraio 2017Adriano Cabrini e famiglia sono vicini a Vittorio e familiari per la perdita della nonna3 febbraio 2017Roberta, Giorgio e Savino partecipano al dolore dei famigliari per l'improvvisa scomparsa die la ricordano con grande affetto.3 febbraio 2017