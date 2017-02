Alba Cassi

Ha raggiunto l'amato figlio Giuliodi anni 75Lo annunciano con immenso dolore il marito Ivo, le figlie Manuela con Marco, Lara con Massimo, Lorena con Rossano; gli adorati nipoti Davide, Serena e Gabriele; il fratello Rino con Giovanna e Alessandro e i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 4 febbraio, partendo alle ore 10,15 dalla camera ardente allestita presso la Sala del Commiato C.O.F. «Dallara» di Fornovo Taro (Via Solferino 14) per la chiesa di Felegara, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19,30 nella chiesa di Felegara.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3 febbraio 2017Ï Fam. Alessandra BerniniÏ Fiorenza, Enrico Ronchini e figliÏ Davide, Fausto, Viola, NadiaÏ Aldo BerniniÏ Andrea Violi e Angela CavatortaÏ Valeria Cenci e famigliaÏ Paola GennariÏ Marta CapucciniÏ Luca Rosati e famigliaÏ Francesca, Mirella, Alberto PelosiGrazieper il sostegno e l'affetto che mi hai sempre dimostrato.Marco.3 febbraio 2017Il cognato Evanore con Marisa, i nipoti Daniele e Eric con le rispettive famiglie partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara3 febbraio 2017Titolare e collaboratori della ditta Carbognani sono vicini ad Emanuela e famiglia per la scomparsa della mamma3 febbraio 2017Emanuela e Nicola sono vicini a Lorena, Manuela e Lara per la scomparsa della loro cara mamma3 febbraio 2017Le famiglie Romano Carpana, Luca e Antonio Dall'Erta partecipano al dolore di Ivo, Manuela, Lara, Lorena e famigliari per la perdita della cara3 febbraio 2017A Rino sentite condoglianze per la scomparsa della sorellaI Ragass del Burghet.3 febbraio 2017Titolari e dipendenti della ditta F.lli Zanichelli Srl sono vicini alla famiglia Bernini in questo momento di dolore per la perdita della signora3 febbraio 2017Ettore, Laura, Manuel, Mattia Marchini partecipano al lutto della famiglia Bernini per la scomparsa della cara3 febbraio 2017Cari Manuela, Lara, Lorena e Ivo, vi siamo vicini nel vostro dolore e con forte commozione esprimiamo il nostro cordoglio per la caraQuando una persona ci lacia, un pezzo del nostro cuore se ne va con lei.Stefania, Tiziano e Patrizia.3 febbraio 2017Con tanto affetto gli amici del Club 18 salutano con un abbraccio la carae si stringono ad Ivo, Manu, Lara, Lory, ed a tutti i famigliari.3-2-2017Ï Gianna, Otello ed Ines UgolottiI dipendenti della ditta Sb Torneria si stringono al dolore dei familiari per la perdita della cara3 febbraio 2017