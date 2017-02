Rina Affanni

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 101Ne danno il triste annuncio il figlio Enrico con Francesca, la nipote Cinzia con Emilio, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 4 febbraio alle ore 9.30 partendo dall'abitazione in S. Polo di Torrile via Grandi 1 per la chiesa di Gainago di Torrile indi si proseguirà per il cimitero di Colorno.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa di Gainago.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento a tutti coloro che l'hanno curata e assistita in particolare al medico curante Dott. Vittorio Bellini, al Centro Diurno e alle assistenti domiciliari di S. Polo di Torrile.Un grazie particolare alla signora Irina per la preziosa collaborazione e l'affettuosa assistenza.3-2-2017Ï Fam. Ennore e Mirco BelicchiÏ Franco, Vittorio Delpogetto e famigliaI cugini Pierino, Ercole, Silvano, Giuliano con le rispettive famiglie sono affettuosamente vicini a Enrico e familiari per la perdita della cara zia3 febbraio 2017Luigi e Liana partecipano commossi al lutto che ha colpito Enrico e la sua famiglia per la scomparsa della cara mamma signora3 febbraio 2017