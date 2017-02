Anna Flisi

Al termine del cammino terreno ha raggiunto la Meta EternaLo annunciano: Maurella con Costante, Maurizio con MariaPia, nipoti e pronipoti tutti.I funerali si svolgeranno domani sabato 4 febbraio alle ore 13,00 partendo dalla Sala del Commiato di Viale Villetta 16/A per la Chiesa di San Polo di Torrile, ove sarà celebrata la Santa Messa (ore 13,30) , indi al cimitero di Ugozzolo.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la medesima chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I famigliari rivolgono un sentito grazie al medico curante Dott. Bonagura, ad Elena; a Nazzarena, Betta ed Emma del Servizio Infermieristico Domiciliare di Colorno, a tutto il personale del Reparto di Geriatria.3-2-2017Il fratello Terenzio con Nicoletta e Pier Luigi e famiglie sono vicini con affetto a Maurizio e Maurella per la perdita della cara3 febbraio 2017Ciaoti porteremo sempre nel cuore.Severina, Daniele, Michele ed Elisa.3 febbraio 2017Partecipanti Gruppi Movimento Mariano Betania Ecclesiale di Parma, Casalmaggiore, Mantova sono vicini con la preghiera a Maurizio e famigliari per la scomparsa della mamma3 febbraio 2017Caraho messo in tasca un po' del tuo respiro e qualche bacio di riserva per quando mi mancherai.Elena.3 febbraio 2017