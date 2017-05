Lavori sulla rete idrica: disagi a Neviano

Nel pomeriggio, verso le 16, si è verificato un guasto alla rete idrica nella zona di Neviano, nelle frazioni di Bertogallo, Castello, Laurano e Romazza. Sono intervenute squadre Iren, che hanno effettuato interventi per assicurare l'erogazione dell'acqua nella zona, intervenendo con operatori e tecnici per riparare la rete e riempire i serbatoi che la alimentano. La multiutility fa sapere che "i lavori sono tuttora in corso: si prevede che la situazione possa ritornare alla normalità in tarda serata, salvo imprevisti".