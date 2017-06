Cedogno, l'estate porta il nuovo campo da calcio

Domani la comunità di Cedogno sarà in festa per l'inaugurazione ufficiale del nuovo centro sportivo: grazie all’impegno di numerosi volontari del circolo Arci «Gabriele Rivieri» di Cedogno e alla generosità di tutto il paese e di sponsor del territorio. A fianco della chiesa, infatti, è stato realizzato un campo da calcio a cinque completamente nuovo. Ad impegnarsi in prima persona, con i lavori di preparazione del suolo dove sorgeva il vecchio campetto da calcio, sono stati i residenti della zona che fanno parte del circolo «Gabriele Rivieri»: oltre all’importante impegno economico per il circolo per la realizzazione della struttura, i volontari si sono messi all'opera per eseguire i lavori seguendo tutte le normative del caso e garantire al paese uno spazio sportivo che sarà utilizzabile da quest'estate. Fondamentali anche le donazioni, sotto la forma di sponsorizzazioni, da parte di aziende locali e di numerosi residenti di Cedogno e dintorni.

Come detto, ad ospitare il nuovo campo è la zona a fianco della chiesa di Cedogno, dove sorgeva il vecchio campetto da calcio: rispetto a quest’ultimo, il nuovo centro sportivo è più grande di 30 metri quadrati. I lavori sono stati realizzati in accordo con il parroco don Giandomenico Ferraglia, che ha procurato i necessari permessi dalla Curia di Parma e ha garantito il contratto per l’utilizzo novennale del suolo da parte del circolo «Gabriele Rivieri». Il ringraziamento dei volontari va anche al Comune di Neviano, che ha fornito tutto l’appoggio possibile.

«Santa Maria» sarà il nome assegnato al nuovo centro sportivo di Cedogno: l’appuntamento con l’inaugurazione ufficiale è per domani, alle 16, quando il campo verrà aperto per ospitare una prima partita di calcio under 14; seguiranno le gare di ragazzi contro adulti, over 45 e di calcio femminile. Alle 18, il vescovo di Parma Enrico Solmi, in visita pastorale nel Nevianese, celebrerà la messa inaugurale e successivamente impartirà la benedizione al centro sportivo; alle 19 il taglio del nastro ufficiale, per finire con un aperitivo in compagnia per tutti. Saranno presenti all'inaugurazione il presidente del circolo Arci «Gabriele Rivieri» Otello Rivieri, il sindaco di Neviano Alessandro Garbasi, il presidente e il segretario di Arci provinciale di Parma, Massimo Iotti e Bruno Del Monte. Ora che il campo da calcio è finito, anticipano i volontari del circolo «Gabriele Rivieri», il prossimo obiettivo per il futuro sarà il completamento del centro sportivo con impianto d’irrigazione, spogliatoi e ripostiglio, campo da green volley annesso e tutto ciò che renderà il «Santa Maria» un centro sportivo a tutti gli effetti per il territorio.