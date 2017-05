Nissan Leaf, lo scambio di energia con la rete è realtà (o quasi)

Un progetto talmente innovativo da fare scuola. E infrangere ogni muro, tranne uno: la legge. «Nissan MOV-E», ovvero: come ti mescolo nello stesso shaker il car sharing, l’auto elettrica e il welfare aziendale. Non che l’elettro-car-sharing sia una novità assoluta: la joint venture tra Nissan Italia, Enel Energia e Istituto Italiano di Tecnologia di Genova ha tuttavia il merito di aver introdotto sul suolo nazionale il principio della ricarica «Vehicle-to-Grid».

Le due colonnine inaugurate la scorsa settimana nei piazzali del Centro di ricerca genovese sono infatti abilitate allo scambio di energia bilaterale: dalla rete alle batterie della vettura, ma anche viceversa, dall’accumulatore di bordo alla rete. O «griglia», appunto («grid»). Con vantaggi sia per il reticolato elettrico pubblico, che grazie al flusso proveniente dalle batterie delle auto (qualora ovviamente il fenomeno assumesse proporzioni massicce) ritroverebbe più facilmente il punto di stabilità nei picchi di massimo fabbisogno, sia per il «donatore» stesso, che vedrebbe remunerato il proprio contributo energetico individuale.

Sorta di modello «sharing economy» declinato in salsa energia, Nissan MOV-E si avvale per ora di due Leaf 100% elettriche, due stazioni di ricarica Vehicle-to-Grid (V2G), inoltre di una App denominata Glide (Flusso) attraverso la quale i dipendenti dell’IIT possono gestire il servizio di car sharing loro rivolto anche via smartphone. Un paio di click, e una Leaf carica come una molla è pronta a scendere fino in riva al mare attraversando indisturbata il centro storico di Genova: già, perché in qualità di «zero emission vehicle», la Leaf ha libero accesso alle Ztl.

Tutto molto bello, peccato che il quadro legislativo italiano ancora non autorizzi la bidirezionalità della ricarica. Un’auto elettrica può ricevere energia dalla rete, ma non ancora può cederla. I totem Enel sistemati ai piedi dell’IIT funzioneranno dunque in un solo verso (Grid-to-Vehicle) ancora per un po’. E pensare che in altri Paesi europei, vedi Danimarca e Gran Bretagna, Nissan e la stessa Enel Energia già da tempo hanno avviato progetti del genere, e con successo. La preghiera è che la burocrazia si faccia prima o poi da parte, e che le istituzioni comprendano i benefici che l’auto elettrica è in grado di generare non solo in chiave mobilità e inquinamento, ma anche in termini di risparmio energetico «tout court».