Fiat a tutto gas. Il biometano è il futuro?

In attesa di un futuro elettrico, ibrido, a idrogeno o chissà come, il carburante più ecologico e conveniente rimane il gas. Gpl o metano? Fate voi, i vantaggi ci sono in entrambi i casi, quello da migliorare semmai è la capillarità rete di distribuzione, soprattutto per quanto riguarda il metano.

Prendiamo la Panda, amatissima dagli italiani: con il doppio serbatoio si possono percorre 370 km a gas e 800 a benzina. Utilizzandola per andare da Torino a Roma (circa 700 km) occorrono 48 euro di metano, 72 euro di gasolio e 85 di benzina. Dal 2010 sono più di un milione le Fiat a gas vendute in Italia (+38% lo scorso anno a dimostrazione di un trend in salita) e nel 2017 sono esattamente vent'anni dal lancio della prima Fiat bi-fuel (una Marea).

A proposito, sono 12 i modelli Fca a gas sul mercato tra Fiat, Lancia e veicoli commerciali. Non finisce qui: i test sul biometano che Fca sta conducendo da marzo sulla Panda aprono nuovi orizzonti virtuosi perché a quel punto lo scarto diventa energia e l'economia è perfettamente circolare.

Dunque? Per migliorare la distribuzione Fca insieme a Iveco, Snam, ministero dello sviluppo economico e dei trasporti lo scorso ottobre hanno siglato un memorandum per investire nello sviluppo della rete perché con le strutture già esistenti si potrebbe aumentare di molto la distribuzione.

Oggi sono circa 1100 le stazioni sul territorio, ma non bastano. Vanno raddoppiate stima Snam che sta stanziando i fondi per il progetto di ampliamento delle stazioni esistenti con 150 milioni di euro in cinque anni. Nel 2008 le stazioni erano poco più di 700 e le vetture a gas sono raddoppiate nello stesso arco di tempo da 500mila a 967mila. Si stima che al 2025 ne circoleranno 2 milioni e mezzo.

La stessa Fca sta rilanciando con una campagna dedicata ai modelli Fiat e Lancia alimentati sia a metano sia a GPL, con vantaggi fino a 5.000 euro fino al 31 maggio, a seconda del modello scelto, cifra che sale a 6.000 euro in caso di campagna con finanziamento EcoFree. Per il gas naturale sono protagoniste Lancia Ypsilon e le Fiat Panda, Punto, 500L, Qubo, Doblò, per il GPL oltre alla Ypsilon interessa Panda, 500, Punto, 500L, 500X, Tipo. Questa promozione è poi allargata ai veicoli da lavoro Fiat Professional alimentati a gas (Ducato, Fiorino e Doblò) e a seconda del modello ci sono fino a 12.000 euro di vantaggi sui mezzi in pronta consegna.