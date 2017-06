Il museo Ferrari si rifà il trucco

ANNIVERSARIO

Il Cavallino compie 70 anni e a Maranello nasce un Museo Ferrari ancor più grande, più moderno e più ricco di attrazioni. «Under the Skin» e «Rosso Infinito» il nome delle due distinte mostre che fino a novembre richiameranno appassionati da tutto il mondo.

RESTYLING

Per il Museo Ferrari, il 2016 è stato un anno record, con la bellezza di 344.000 visitatori. Proprio per farsi trovare pronto all’invasione di ferraristi, il Sancta Sanctorum dei fan del Cavallino si è sottoposto a un profondo restyling che ha innanzitutto portato la superficie espositiva dai precedenti 3.500 mq agli attuali 4.100 mq, acquistando una nuova ala raccordata con la struttura storica da una vasta facciata in vetro.

UNDER THE SKIN

Realizzata in partnership col Design Museum di Londra, «Under the Skin» intende celebrare, attraverso una serie di modelli entrati nella leggenda, la progressione stilistica e ingegneristica del marchio. C’è la Ferrari 125 S del 1947, c’è la 250 Le Mans che negli anni Sessanta correva nel Mondiale Endurance.

ROSSOINFINITO

Curata direttamente da Ferrari è invece la mostra «Rosso Infinito», esposizione più tradizionale che mette una accanto all’altra le vetture simbolo dell’epopea sportiva del Cavallino. Ecco quindi susseguirsi monoposto di Formula 1 come la 500 F2 del 1952, al volante della quale Alberto Ascari regalò a Ferrari il suo primo titolo piloti. Oppure la F2004, la Ferrari che con 15 successi è quella che ha vinto il maggior numero di Gran premi.