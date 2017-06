Al volante con Alesi (e con Coyote)

Dispositivi anti-autovelox, ma non solo. Chi possiede uno qualsiasi dei «device» Coyote sa perfettamente che la funzione salva-multe è solo una delle tante. Chiedere a un certo Jean Alesi, testimonial dell’azienda nata in Francia 12 anni fa. «Una sera sto rientrando a casa, il cielo è terso e tutto a un tratto - racconta l’ex pilota Ferrari - il mio Coyote segnala un’allerta nebbia. Impossibile, penso tra me e me. Per scrupolo, rallento. Fino a quando, oltre una curva, ecco materializzarsi il classico muro bianco: non vedevi che a 20-30 metri. Senza l’avviso generato da chi era transitato prima di me, sarei entrato nella nebbia a velocità eccessiva, perdendo l’orientamento».

Prevenzione punti patente, quindi, ma anche traffico e soprattutto sicurezza stradale. Una giornata al circuito «Tazio Nuvolari» di Pavia per riaffermare una volta di più, insieme all’ambasciatore Alesi, quanto Coyote aiuti gli automobilisti sotto ogni profilo, non solo quello (molto seducente) della salvaguardia della propria licenza di guida. Il popolare pilota di Avignone dispensa consigli a go-go: «Le temperature in questi giorni sono molto elevate.

Se il dispositivo proietta il simbolo di ostacolo lungo il percorso - spiega Alesi -, già mi immagino: trattasi di esplosione di un pneumatico da camion, coi frammenti di carcassa disseminati tra le corsie dell’autostrada. Nella maggior parte dei casi, è proprio così: grazie a Coyote, mi avvicino al luogo dell’episodio a velocità inferiore e con un surplus di concentrazione».

L’estate è alle porte: quale migliore occasione per rinnovare l’offerta, vale a dire il rimborso immediato di 100 euro sull’acquisto di un dispositivo Coyote, sia esso il modello base (Coyote Mini), lo step intermedio (Coyote S) o la versione più completa (Coyote Nav). Per una spesa che alle attuali condizioni ammonta rispettivamente a 49,99 euro (Mini), 99,99 euro (S) e 129,99 euro (Nav). Senza contare l’applicazione Coyote per dispositivi mobili iOS e Android e le soluzioni integrate a bordo dei veicoli di numerosi marchi. Invariato infine il costo dell’abbonamento annuale: 144 euro all’atto dell’ordine, oppure 12 rate da 12 euro al mese. A proposito: i servizi Coyote sono al 100% legali.