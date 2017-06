BMW M4, arriva la Cs

OVER THE TOP

Si colloca tra la M4 Competition e la M4 GTS, e come le sorelle di gamma M è espressamente programma per la pista. La Bmw M4 CS (Club Sport) aggiunge al 3.0 litri benzina 6 cilindri in linea TwinPower Turbo altri 10 cavalli, raggiungendo così quota 460 cavalli.

ASSETTO DA GARA

Di serie l’assetto adattivo M, messo a punto sulla Nordshleife del leggendario Nuerburgring e studiato per restituire prestazioni eccellenti sia in circuito, sia su strada. In particolare, lo speciale DSC con modalità M Dynamic Mode garantisce, insieme al differenziale attivo M, il miglior grip possibile in ogni condizione.

DOPPIA FRIZIONE

La Bmw M4 CS adotta di serie il cambio a doppia frizione M a 7 rapporti (M DKG) con Drivelogic. Il passaggio da una marcia alla successiva avviene in una frazione di secondo e senza vuoti di potenza, inoltre il settimo rapporto è registrato per contenere i consumi di carburante. Per la loro coupé supersportiva, a Monaco di Baviera parlano di 8,4 l/100 km nel ciclo combinato.

NON SOLO POTENZA

Sopraffino il lavoro dei designer: modernissimi doppi proiettori a Led frontali, splitter anteriore e labbro aerodinamico sul bagagliaio in carbonio a vista. I cerchi calzano Michelin Pilot Sport Cup 2 da 19” all’anteriore, da 20” al retrotreno. Gli interni? Sedili sportivi in lega leggera rivestiti in pelle o Alcantara, pannelli porta in fibra naturale, tettuccio in CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer). Tutto quanto per «soli» 116.900 euro.