Skoda Octavia: la Rs da 245 cv

MOST POWERFUL EVER

La Octavia RS 245 è la più potente Octavia di serie mai proposta da Škoda. Spinta dal 2.0 TSI 4 cilindri sovralimentato da turbocompressore, è ordinabile da fine mese nelle varianti berlina (34.950 euro) e Wagon (36.000 euro), unicamente in abbinamento al cambio automatico DSG a 7 rapporti e alla trazione anteriore.

GENERATORE DI SUONO

Il nuovo 4 cilindri turbo eroga 15 Cv in più del precedente (245 Cv) e una coppia massima di 370 Nm tra 1.600 e 4.300 giri/min. Partendo da ferma, la berlina raggiunge i 100 km/h in 6,6 secondi (6,7 secondi la Wagon). Il sistema Performance Mode Select con Sound Generator permette regolazioni personalizzate per telaio, motore e cambio. In opzione, disponibili anche le sospensioni a controllo elettronico DCC.

FULL OPTIONAL

Completa la dotazione di serie, pacchetto che comprende il differenziale anteriore con bloccaggio a controllo elettronico (VAQ), l’assetto sportivo ribassato di 15 mm e i cerchi in lega diamantati da 19”. All’interno, sedili in Alcantara e pelle con logo RS, volante in pelle traforata con cuciture a contrasto e paddles integrati.

DIGITAL SKODA

Il sistema di bordo Columbus include uno schermo capacitivo da 9,2” e può essere completato con modulo LTE per navigazione veloce tramite hotspot. La Škoda Connect App consente poi di accedere in remoto all’automobile, controllando lo stato di chiusura di portiere, tetto e finestrini, verificare l’autonomia residua o geolocalizzare la vettura.L.C.