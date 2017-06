695 Rivale Abarth: lo scorpione sullo yacht...

Dopo il Cinquino in abiti civili, lo Scorpione. Dall’intuizione e l’amicizia tra il Gruppo FCA e i Cantieri Riva nasce Abarth 695 Rivale, omaggio ai 175 anni di Riva e suggello di un rapporto tra due eccellenze del made in Italy che un anno fa già aveva partorito un altro gioiellino come Fiat 500 Riva.

La 695 Rivale sarebbe piaciuta sia a Carlo Abarth, l’uomo del motto «La domenica in pista, il lunedì in ufficio», sia a Carlo Riva, indimenticato capitano d’impresa scomparso lo scorso anno. Dopotutto la Scorpioncino «nautico» coniuga l’immagine pungente di ogni esemplare uscito dalle officine torinesi con l’esclusività di un motoscafo Riva, e proprio a un capolavoro come lo yacht 56’ Rivale si ispira il nome della piccante ma elegante utilitaria su base 500. La 695 Rivale si riconosce innanzitutto dalla livrea a due tonalità, il Riva Blu Sera e il Riva Shark Grey. Ciliegina sulla torta, la doppia fascia color acquamarina che gira attorno alla carrozzeria all’altezza della linea di cintura, richiamo esplicito alla classica «linea di bellezza» degli yacht. Completano il quadro esterno le finiture cromo satinate per le maniglie porte, la firma «695 Rivale» sul portellone e sui parafanghi posteriori.

Il maschio temperamento Abarth si riafferma invece nell’impianto di scarico Akrapovic con terminali in carbonio, nei freni Brembo con pinze nere anteriori fisse a 4 pistoncini, inoltre nei cerchi in lega da 17” Supersport. Perché la 695 Rivale resta pur sempre un’Abarth 695, nella meccanica così come nel comportamento su strada. Sotto il cofano pulsa così l’inseparabile 1.4 T-Jet turbo benzina da 180 Cv e 280 Nm di coppia, per un rapporto peso/potenza da sportiva in piena regola (5,8 kg/cv) e una gamma di prestazioni di assoluto rilievo: 225 km/h di velocità massima, 6,7 secondi per lo scatto 0-100 km/h. Il feeling che corre tra Abarth e Riva si esprime anche in abitacolo, ambiente dove il profumo di pista generato dalla fibra di carbonio dei batticalcagno si mescola all’essenza di lusso nautico emanata dal mogano lavorato a mano del mirino del volante in pelle nera e blu. Per una special edition come Abarth 695 Rivale, ecco infine una «super» special edition come Abarth 695 Rivale «175th Anniversary»: sedili sellati a mano, plancia in carbonio serigrafata con logo specifico, la speciale targhetta numerata sul tunnel. 175 esemplari berlina, 175 cabrio.