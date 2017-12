Benvenuti alla Subaru Driving School

S come Subaru, come sport, come sicurezza, ma anche come scuola. Anzi, school: benvenuti alla Sds, Subaru Driving School. Che poi è qualcosa di più di una scuola di pilotaggio come quelle che abbiamo imparato a conoscere negli anni. Sds è una vera e propria costola di Subaru Italia pensata per dare non solo un servizio «in pista» agli appassionati del brand, ma anche un supporto logistico alla rete di vendita per promuovere una Casa che sarà anche di nicchia ma ha la forza di contenuti tecnologici raffinatissimi.

Dunque i piloti Sds già da alcuni mesi «di rodaggio» fanno provare le auto delle Pleiadi ai clienti per mostrare il prodotto nell'ottica di chi siede dietro al volante che è fatalmente diversa dalle logiche di chi invece le vende in un autosalone. Non per fare funamboliche imprese sportive (anche se la Wrx Sti le ispira...) ma per capire sul fronte della sicurezza e della versatilità quali performance è in grado di esprimere la filosofia Subaru, scandita chiaramente dai motori boxer e dalla proverbiale trazione integrale «simmetrica».

Sono già 4 i tour itineranti con 2152 test drive messi insieme da Sds, che è anche impegnata in diversi circuiti italiani (vedi www.sdssubarudrivingschool.it) con corsi di guida che impiegano l'intera gamma Subaru e si avvale di sofisticati strumenti di rilevazione telemetrica e (in esclusiva) di Easydrift, un'applicazione in teflon che si monta facilmente sugli pneumatici e simula il ben più complicato e scomodo skid negli esercizi di controllo della sbandata. Due i punti di forza del corso che abbiamo seguito sul circuito Franciacorta a Castrezzato, circa un'ora da Parma: costi contenuti (si parte da 450 euro più Iva fino ad arrivare a 850 su neve) e un rapporto istruttore/allievi ottimale al massimo di 1 a 3. Il corso è anche l'occasione per testare la tecnologia a bordo di Subaru, come l'Eye Sight, il sistema di doppia telecamera anteriore che simula la tecnica utilizzata dall'occhio umano e evita gli ostacoli fino a 50 km/h intervenendo automaticamente (anche a velocità molto elevate viene ridotta moltissimo la velocità di impatto).

La pista per Subaru resta un terreno fertile: proprio di recente la Casa giapponese ha annunciato investimenti in nuove piste di prova per lo sviluppo delle tecnologie a Hokkaido. Per fortuna che c'è ancora qualcuno che - pur aiutato dalla tecnologia e senza mai dimenticare la sicurezza - sa ancora cosa significa divertirsi al volante.