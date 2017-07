Daimler richiama 3 milioni di Mercedes: modifiche ai motori diesel

Daimler richiamerà volontariamente più di tre milioni di Mercedes per apportare dei cambi ai motori diesel. «Il dibattito pubblico riguardo ai motori diesel sta creando incertezza», ha dichiarato in una nota il Ceo Dieter Zetsche, «abbiamo deciso di adottare misure aggiuntive per rassicurare i proprietari di queste vetture e per rafforzare la fiducia nella tecnologia diesel». Daimler investirà circa 220 milioni di dollari per l’upgrade dei motori in questione.