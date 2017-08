A ottobre torna il 4X4 Fest

A CarrararaFiere è partito il countdown per il diciassettesimo Salone Nazionale dell’Auto a Trazione Integrale, in programma dal 13 al 15 ottobre.

Rinnovata e ampliata la collaborazione con la Federazione Italiana Fuoristrada (F.I.F.) a partire dal Villaggio FIF che diventa una 'cittadella', raddoppiando gli spazi di tutte e 18 le sue delegazioni italiane per promuovere le attività locali. La F.I.F., da sempre impegnata a promuovere un fuoristrada sostenibile, ha scelto la 4x4Fest 2017 per annunciare un’importante iniziativa, 'Italia in 4x4', un viaggio in chiave turistica 4x4 che da aprile a ottobre 2018 attraverserà tutto lo stivale in mini-tappe (2/3 al mese) per far conoscere al grande pubblico nazionale ed internazionale le strade secondarie della nostra Penisola. La tappa finale è fissata con arrivo a Carrara. La 4x4Fest 2017 e l’incasso totale di 'Italia 4x4' sarà devoluto a favore di un progetto ambientale: la creazione di un’oasi FIF a testimonianza di un turismo ambientale promosso da un fuoristrada sostenibile, consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Ulteriori iniziative 2017 della FIF, da un mese scuola ufficiale Toyota, saranno il tour classico delle cave a bordo di mezzi Toyota (Land Cruiser e Pick up Hilux), il tour del Corchia e gli immancabili test drive.

Tra i partecipanti al salone, anche quest’anno, Suzuki Italia ospite fisso della 4x4Fest, che rappresenta appieno lo spirito 'adventurè del brand ed esporrà la gamma 4WD Allgrip al completo compresa New Swift, in anteprima nazionale nella versione 4WD Allgrip Auto.

Allo stand Jeep, protagonista assoluto il nuovo Jeep Compass, il suv di taglia media, mentre Mopar, il brand di riferimento per i servizi, il Ccustomer care, i ricambi originali e gli accessori dei marchi Fca, sarà presente con l'esposizione di una Jeep Wrangler equipaggiata con il Mopar One Pack.

La partnership avviata l’anno scorso fra Motor Show di Bologna e CarraraFiere, si rinnova anche nell’edizione 2017 e CarraraFiere sarà responsabile della creazione di una pista per un percorso off road al Motor Show 2017.

Inoltre, nell’ottica di stringere alleanze con altri Enti Fieristici, CarraraFiere ha stretto un patto di amicizia con gli organizzatori di Autopromotec, manifestazione che in cinquant'anni di storia si è affermata come principale evento internazionale dell’aftermarket automobilistico.