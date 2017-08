L'usato con più chilometri? La regina è la Focus

Affidabili, instancabili passiste, con centinaia di migliaia di chilometri nelle sospensioni, eppure ancora sul mercato. Protagoniste di una indagine condotta da AutoScout24, le vetture usate che continuano ad attirare automobilisti.

Il gradino più alto del podio di questa speciale classifica dei modelli presenti sulla piattaforma italiana prodotti oltre quindici anni fa con il maggior numero di chilometri percorsi è occupato saldamente da Ford Focus che, con una media di oltre 165 mila chilometri, è considerata la 'macina-strada' per definizione.

L’'anti Golf', come venne chiamata nell’anno della sua comparsa, il 1998, si conferma solida e affidabile: su AutoScout24 se ne contato 255 esemplari con più di quindici anni di età e non sono poche quelle che sfiorano i 500 mila chilometri. Bene anche le giapponesi con la seconda posizione occupata dalla Mitsubishi Pajero. Le quasi 400 'veterane' presenti sul sito hanno una media di 164.926 chilometri a conferma della robustezza di questo fuoristrada che non a caso è il veicolo preferito per portare in tutta sicurezza i turisti di mezzo mondo fra le dune dei deserti africani e dell’Asia. Terza vettura in classifica è la Bmw Serie 5, con 160.830 chilometri in media mentre la quarta posizione è occupata da un’altra tedesca, la Volkswagen Passat. I 230 modelli che hanno superato i tre lustri di onorata carriera sulle strade italiane hanno viaggiato in media per 157.931 chilometri.

Quinta un’altra icona 'made in Japan', la Toyota Land Cruiser che, allo stesso modo della connazionale Pajero, è entrata a far parte del mito dell’automobilismo come mezzo perfetto per puntate avventurose. Su AutoScout24 se ne contano ben 261 con oltre quindici anni di onorata carriera.

Le ultime cinque posizioni parlano tutte tedesco: sesta si piazza la signora dei Quattro Anelli, l’Audi A4. Una delle berline più diffuse in Europa vanta in questa classifica 238 esemplari con oltre quindici anni di età e una percorrenza media di 156.818 chilometri. Settima la Opel Astra con 236 esemplari che hanno una percorrenza media 155.360 chilometri. Poco distante la Mercedes Clk: i 245 modelli presenti hanno una media di 155.188 chilometri all’attivo. Nona la Bmw Serie 3: la compatta tre volumi di Monaco è la più numerosa fra le vetture con oltre 15 anni (857 esemplari con una media di 155.161 chilometri). Infine chiude la top ten un altro classico made in Germany, la Mercedes Classe A. Su AutoScout24 Italia ne esistono ben 355 esemplari che hanno percorso in media 154.671 chilometri.