Michelin ha una "Vision". Ed è in 3D

Una ruota senza cerchione, senza aria al proprio interno, in materiale biodegradabile, addirittura connessa alla rete. «Fanta-gomme»? Forse. Oppure, semplicemente il futuro anteriore. Quello, almeno, prefigurato da Michelin: il prototipo «Vision» è proprio un pneumatico stampato in 3D progettato per non forare, non scoppiare, fare a meno della manutenzione, inoltre gravare a terra per soli 13 kg. Consiste in una speciale struttura alveolare in poliuretano termoplastico di origine naturale e al 100% riciclabile, avvolta da un battistrada a sua volta «sputato» da una stampante 3D. Mettetevi il cuore in pace, almeno per i prossimi 10-15 anni, la distanza cioè che separa il concept Vision dalla produzione di serie. Ma chissà, un giorno il nostro approccio al tema dei pneumatici cambierà per sempre. Per un salto di qualità sia in termini di costi di esercizio, sia sul fronte della sostenibilità ambientale.

Se è vero che l’enorme fabbisogno energetico del trasporto mondiale è in progressiva crescita, e che il cosiddetto «Overshoot Day», il giorno dell'anno in cui l’umanità esaurisce le risorse che il pianeta mette a disposizione nei 12 mesi, cade sempre più in anticipo (nel 2017 gli esperti lo hanno individuato nel 2 agosto), Michelin fa la sua parte e sposta ingenti investimenti verso il lato eco. Se per il domani il Bibendum è al lavoro per dare forma al pneumatico in tutto e per tutto «green», il presente trascorre all’insegna della filosofia delle «4R»: Ridurre, Riusare, Riciclare e Rinnovare. Catena di buone prassi della quale è massima espressione Michelin Primacy 4, la gomma che restituisce prestazioni eccezionali sia da nuova, sia da «vecchia».

Chi l’ha detto, infatti, che un pneumatico più anziano è meno performante? La sua pagella dipende da un intreccio di fattori, tra i quali lo spessore del battistrada non è certo il principale. Anzi. In linea generale, l’usura ne migliora resistenza al rotolamento, grado di rumorosità, coefficiente di aderenza longitudinale e laterale, inoltre reattività in fase di frenata. Solo su bagnato o neve fresca, un prodotto con migliaia di chilometri alle spalle rende meno di una gomma fresca di montaggio. Ma c’è marca e marca… Talmente certo delle performance di Primacy 4, il costruttore di Clermont Ferrand, da incoraggiare i suoi clienti a sostituirlo solo al limite di legge, ovvero quando il battistrada misura 1,6 mm. Anziché 3-4 mm, come altri competitor suggeriscono. Meno treni di gomme per ciascuna vettura, maggiore quota di mercato grazie alla conquista di automobilisti nuovi. Michelin è più avanti anche di strategia. Più avanti come «Vision».