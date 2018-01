Nasce Ionity, rete europea di ricarica rapida

Bmw Group, Daimler AG, Ford Motor Company e Volkswagen Group con Audi e Porsche hanno annunciato la creazione della joint venture Ionity, gettando le basi per realizzare la rete di ricarica rapida per veicoli elettrici più performante a livello europeo.

Il progetto prevede l’installazione e la gestione di circa 400 stazioni di ricarica rapida entro il 2020 che rappresentano le tappe fondamentali per garantire la mobilità elettrica anche sulle lunghe percorrenze, e agevolare così il consolidamento sul mercato delle EV. La direzione di Ionity è stata affidata a Michael Hajesch e Marcus Groll, nominati rispettivamente CEO e COO della nuova società con sede a Monaco, che all’inizio del 2018 impiegherà circa 50 persone, numero destinato ad aumentare progressivamente nel tempo.

«La disponibilità di una rete capillare per la ricarica high power - ha detto Hajesch - riveste un ruolo di fondamentale importanza per promuovere ed espandere la mobilità elettrica sul mercato. La creazione della joint venture Ionity rappresenta un’importante pietra miliare, a dimostrazione che le Case automobilistiche sanno unire le loro risorse per raggiungere un determinato obiettivo. Realizzando la prima rete paneuropea HPC, rendiamo la mobilità elettrica praticabile anche sulle lunghe distanze, mettendo sempre in primo piano le esigenze dei Clienti. Il nostro obiettivo è offrire processi di ricarica rapidi, comodi e che possono essere pagati in modalità digitale».

La realizzazione delle prime 20 stazioni di ricarica rapida avverrà entro la fine del 2017, con l’obiettivo di installare e gestire circa 400 stazioni di ricarica rapida entro il 2020. Le prime venti stazioni, che sorgeranno lungo le autostrade e le principali arterie stradali in Germania, Norvegia ed Austria entro quest’anno, saranno accessibili al pubblico e collocate a circa 120 km di distanza l’una dall’altra.

A tal scopo, Ionity punta sulla collaborazione con partner di primaria importanza come Tank & Rast, CircleK ed OMV, traendo vantaggio soprattutto dalla posizione strategica delle rispettive infrastrutture. Entro il 2018, la rete si espanderà a livello europeo fino a comprendere oltre 100 stazioni di ricarica rapida, ciascuna dotata di numerose colonnine di ricarica.

Entro il 2020 i clienti avranno così accesso a migliaia di punti di ricarica HPC, a prescindere dal marchio e dalla potenza del rispettivo veicolo. La rete HPC utilizza lo standard europeo Combined Charging System (CCS) e la potenza di ricarica fino a 350kW per ciascun punto permette ai veicoli opportunamente predisposti di ridurre sensibilmente i tempi di ricarica rispetto alle soluzioni attualmente disponibili.