Lexus LS, l'ibrido in alta definizione

NEXT GENERATION

La quinta edizione di Lexus LS Hybrid è il nuovo manifesto tecnologico e stilistico del brand di lusso di Toyota. Un design ultramoderno da coupé, un abitacolo di gusto classico, ma con funzioni all’avanguardia, tutto lo spazio di una berlina a passo lungo. Senza contare che la nuova piattaforma Global Architecture - Luxury (GA-L) accresce il grado di comfort e agilità.

IBRIDO ALLO STATO PURO

Il gruppo propulsore Multi-Stage Hybrid System consiste in un motore a benzina 3.5 V6 aspirato a ciclo Atkinson, due motori elettrici e una compatta batteria agli ioni di litio. Per una potenza combinata di 359 Cv. Il cambio a variazione continua CVT dispone di uno schema di controllo che simula un sequenziale a 10 rapporti.

GUIDA IN HD

Lexus LS Hybrid 2018 è equipaggiata di un sistema multimediale che assicura il controllo completo per navigazione, clima, cellulare e impianto stereo. Il display HD da 12,3” visualizza informazioni e grafiche in maniera rapida, mentre il riconoscimento vocale dinamico elabora anche il linguaggio parlato. La gestione manuale avviene invece per mezzo di un TouchPad di seconda generazione: superficie di scrittura ancor più ampia, e un’esperienza tattile simile a quella di un comune smartphone.

PER POCHI ELETTI

Sul mercato italiano, l’ammiraglia Lexus debutta a gennaio in due allestimenti: in configurazione Exclusive la LS Hybrid costerà 105.000 euro, mentre per la più sfarzosa versione Luxury il prezzo cresce a quota 140.000 euro.