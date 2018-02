PureTech, rivoluzione sotto il cofano di Peugeot, Citroen e DS

I criteri antinquinamento europei e mondiali si aggiornano in continuo: non c’è altra scelta, se non quella di adeguarsi. Si smontano motori e cambi, li si addormentano in sala operatoria, si presentano infine i risultati alla commissione d’esame. A partire da oggi, su Peugeot 308 e a cascata sul resto dei modelli PSA di fascia medio bassa, sia i 3 cilindri 1.0 PureTech da 82, 110 e 130 Cv, sia i 4 cilindri 1.6 PureTech da 180 e 225 Cv, si uniformano alla seconda fase della norma Euro 6 (Euro 6.2), oltre che all’ancor più rigida China6b in vigore sul mercato cinese.

Minori consumi, minori emissioni. Ma nessun sacrificio: allo stesso tempo, anche maggior potenza e maggiore efficienza. L’upgrade è il frutto della combinazione di più fattori. Alla vista, al tatto e all’udito dell’utente, in realtà 308 e le altre compatte Peugeot, Citroën e DS non cambiano di una virgola. Tutto avviene sottopelle, e se i benzina PureTech evolvono e abbattono drasticamente le emissioni inquinanti è grazie soprattutto all’introduzione di uno speciale filtro antiparticolato, il cosiddetto GPF (Gasoline Particulate Filter), dall’efficacia di filtraggio superiore al 75%. Migliorano sia le prestazioni (20 Cv in più sui 4 cilindri e tempi di risposta ridotti per ambedue i frazionamenti), sia i consumi. Fino al 4% per il tricilindrico, fino al 6% per i 4 cilindri. I propulsori si compattano anche in volume: questo consente al Centro stile maggiore libertà di espressione per il disegno del cofano.

Non è tutto: sempre in nome di ecologia e piacere di guida, a metà 2018 Peugeot 308 & friends acquisteranno un nuovo cambio manuale a 6 rapporti, per la prima volta sviluppato con un’ingegneria al 100% digitale (minor spesa, tempi di progettazione più ridotti). Il nuovo manuale a 6 velocità è più leggero dell’unità precedente (-10 kg), risulta più fluido da maneggiare e contribuisce a un risparmio di 1,5 g/km di CO2. Presto disponibile anche il nuovo cambio automatico a 8 rapporti EAT8 (la giapponese Aisin il fornitore), trasmissione che riduce i consumi rispetto all’EAT6 a 6 marce fino al 7%. Questo perché il peso si riduce di 2 kg, lo Stop & Start ora funziona fino a 20 km/h, infine la modalità «Eco» adotta il cosiddetto meccanismo «free wheeling»: da 20 a 130 km/h a ogni rilascio del pedale dell’acceleratore il motore torna al regime minimo di rotazione e il cambio si disaccoppia. Il nuovo EAT8 sarà abbinato ai modelli con motore benzina PureTech di segmento B, C e D, ma anche ai turbodiesel BlueHDi. Il futuro è l’elettrico, d’accordo. Ma la transizione energetica, con diesel e benzina ancora «tra i piedi», sarà lunga.