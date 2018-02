Ka+ Active: la piccola Ford si trasforma in city crossover

«PIÙ» ALTA

Il mercato chiede Suv in ogni salsa, e così anche le piccole si adeguano. Al Salone di Ginevra, Ford Ka+ indossa i tacchi e si trasforma in Ka+ Active, cioè in una sorta di «city crossover». La distanza da terra cresce di 23 mm, mentre ai bordi inferiori compaiono cornici in plastica. Le barre al tetto completano il look da avventuriera in miniatura.

TURN OVER

Novità degne di nota anche sotto il cofano: Ford Ka+ Active 2018 sarà equipaggiata con un turbodiesel di 1,5 litri da 94 Cv e 215 Nm di coppia. Per quanto riguarda l’offerta a benzina, in pensione il 1.2 Duratec, spazio a un 3 cilindri di pari cubatura, ma dalla tecnologia più moderna. Nome in codice Ti-VCT, potenze di 69 e 84 Cv.

KA COMFORT

Pacchetto tecnologico di bordo da segmento superiore. Su Ka+ Active salgono sistema multimediale Sync 3 con display da 6,5” e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, sedili anteriori riscaldati, sensori di parcheggio e sensori pioggia. Una manna per l’inverno, infine, lo sbrinatore rapido «Quickclear».