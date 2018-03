Citroen C4 Cactus: meno suv, più berlina

METAMORFOSI

A quattro anni dal lancio la Citroën C4 Cactus si spoglia degli abiti casual da Suv per indossare quelli più eleganti di berlina compatta. Modificata nel 90% delle componenti della carrozzeria, per il restyling di mezza età ha subito una vera e propria metamorfosi. Così si apre lo spazio per l’annunciata C5 Aircross, nuova C-Suv già in vendita in Cina e attesa qui entro fine anno.

AIRBUMP RIDOTTI

Sparisce gran parte dell’anticonformismo del design della prima serie. I vistosi Airbump sono stati rimpiccioliti e riposizionati nella parte bassa delle portiere. Più curato nei dettagli, il modello 2018 (4 e 17 la lunghezza) è il primo della gamma a sfoggiare le sospensioni con smorzatori idraulici progressivi, una soluzione che assorbe gran parte delle irregolarità dell’asfalto.

MOTORI E LANCIO

C4 Cactus guadagna in media 40 kg: il peso aggiunto serve a migliorare l’isolamento acustico dell’abitacolo. La nuova plancia è più funzionale ed è valorizzata da uno schermo a colori da 7”. Non sono stati cambiati, invece, i criticati vetri delle portiere posteriori ad apertura a compasso. Weekend di lancio il 17-18 marzo, listino da 17.900 euro. Motori: 1.2 benzina 110 e 130 Cv, diesel 100 Cv.