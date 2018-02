Ginevra, la guida completa. 100 anteprime

Cento anteprime internazionali, 180 espositori, la totalità (o quasi) del mercato europeo. La primavera dell’auto anticipa il risveglio della Natura, sbocciando il giorno in cui sul campo neutro di Ginevra la community dà fuoco a un ideale braciere olimpico a quattro ruote.

L’88esima edizione del Geneva Motor Show (8-18 marzo, 6-7 marzo giornate stampa e operatori) sarà stracarica di novità. A combustione interna, ma soprattutto a batteria. Il «Pavillon Vert» è stato smantellato: l’auto «green» è ormai una realtà, dedicarle un padiglione a parte avrebbe scarso significato. Platea di premiere mondiali invece folta e multirazziale: da modelli «mainstream» come Mercedes Classe A, Bmw X4 e Kia Ceed, ad auto di nicchia come McLaren Senna, Range Rover SV Coupé e Aston Martin Vantage. Passando per le elettriche Nissan Leaf, Hyundai Kona Electro e Jaguar I-Pace.

All’appello degli stand mancano Infiniti, ma soprattutto Opel e DS: entrambi i brand di PSA rinunciano per ragioni di budget. Il tema delle defezioni ai grandi appuntamenti in favore di kermesse extrasettore (Ces di Las Vegas) ricorre sempre più spesso, ma di fronte ai nuovi trend Ginevra non sta a guardare: «Stringeremo una partnership - afferma Maurice Turrettini, presidente del Salone - con Messe Berlin e la IFA, la maggiore rassegna continentale sull’elettronica di consumo. Nascerà dal 2019 una manifestazione a parte, dove le Case auto dialogheranno con le aziende di tecnologia impegnate nello sviluppo della guida autonoma». Anche l’Europa avrà il suo Ces.

LA GUIDA AL SALONE

L’arte del design italiano

Al Salone svizzero un occhio di riguardo va alla massiccia presenza di designer e piccoli atelier italiani che presentano modelli e concept. Apre le danze la GFG di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro con un prototipo dedicato agli 80 anni del Maestro, ma cosa ne dite della Corbellati Missile da 1800 Cv? Italdesign fa il bis con la Zerouno, questa volta in versione roadster mentre Zagato esibisce allo stand di Quattroruote la IsoRivolta Vision Gran Turismo, alla sua première europea che verrà realizzata in cinque esemplari numerati. Icona Design, azienda torinese, ha una concept a ruote alte mentre non mancheranno le proposte di Touring Superleggera e IED, L’Istituto Europeo di Design. E per finire Lvchi, che ha realizzato con l’istituto I.DE.A. di Torino la supercar elettrica Venere.

I simulatori di guida Al Salone saranno presenti partner come TAG Heuer, che prevede iniziative ad alto contenuto adrenalinico con 5 simulatori di guida per vivere le sensazioni di un circuito. Altra stazione multimediale di simulazione di guida, basata su piattaforma Sony Playstation 4 e schermo 4K, sarà allo stand di Quattroruote: Gran Turismo Sport della Polyphony è una simulazione di guida che sarà possibile provare per sfidarsi a colpi di staccate e giri veloci.

L’app salon car collector Con la campagna pubblicitaria co2ribassato, l’Ufficio Federale dell’Energia (UFE) è Presenting Partner del Salone. Le auto più efficienti sono esposte nella maggior parte degli stand al Salone dell’Auto di Ginevra. Per individuarle co2ribassato ha messo a punto il «Salon Car Collector», che può essere scaricato come App oppure utilizzato attraverso la pagina web mobile del progetto.

ʺCar of the Year 2018ʺ AIl 5 marzo, vigilia dell'apertura per gli addetti ai lavori è prevista la consegna del prestigioso premio ʺCar of the Year 2018ʺ. La vincitrice al termine della Cerimonia verrà riportata nello stand della Casa, dove verrà circondata dalle bandiere delle nazionalità dei 58 membri della Giuria e contraddistinta dal logo giallo CAR OF THE YEAR. Le sette finaliste quest’anno sono: Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW Serie 5, Citroën C3 Aircross, Kia Stinger, SEAT Ibiza e Volvo XC40. Lo scorso anno a conquistare il premio, con 319 punti, è stata la Peugeot 3008. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina web del Salone www.gims.swiss e sul sito dell’Organizzazione del Premio www.caroftheyear.org.

Come raggiungere il Salone e orari Il Salone accoglierà il pubblico dal 8 al 18 marzo 2018, durante la settimana dalle ore 10 alle ore 20 e nei weekend dalle ore 9 alle ore 19. Dato che durante i fine settimana l’affluenza è davvero molto elevata, suggeriamo a chi ne abbia la possibilità di visitare il Salone dal lunedì al venerdì, fruendo anche di una riduzione del prezzo del biglietto per ingressi dopo le 16 (50% di sconto alle biglietterie e sui mezzi pubblici TPG, non cumulabile con altre offerte).I giorni ideali per la visita sono giovedì 8 marzo, lunedì 12 e martedì 13.

Offerte combinate viaggio/biglietti Le offerte combinate SBB (Ferrovie Federali Svizzere) permettono di usufruire di speciali sconti per il viaggio e l‘ingresso al Salone. Le Ferrovie Federali Svizzere prevedono di integrare il normale servizio con treni supplementari da e per l’aeroporto di Ginevra (www.sbb.ch/gims.swiss). Il padiglione 7 è a soli tre minuti a piedi dalla stazione ferroviaria dell’aeroporto di Ginevra. (vendita biglietti online a partire dal 1° febbraio agli sportelli delle stazioni ed ai distributori automatici di biglietti). I mezzi pubblici ginevrini (TPG) aumentano le frequenze degli autobus tra il Palaexpo e il centro città (biglietti agli sportelli delle stazioni Cornavin, Rond-Point de Rive e Bachet-de-Pesay ed ai distributori automatici).

Pernottamento Si raccomanda di prenotare l’hotel con largo anticipo. L’Ufficio del Turismo di Ginevra mette a disposizione offerte onnicomprensive a partire da CHF 64.-/persona. Questo prezzo comprende il pernottamento ed un biglietto d’ingresso al Salone www.geneve.com.

In auto Chi dall’Italia raggiungerà il Salone in auto, passando dal Traforo del Gran San Bernardo, se presenterà un biglietto di sola andata, risalente a non più di 72 ore prima, insieme al biglietto d’ingresso al Salone, avrà diritto al biglietto di ritorno gratuito (www.letunnel.com).