Come cambia la Ford Fiesta

L’ultima generazione di Fiesta che arriverà l'estate prossima cambia profondamente per stare al passo con i tempi. Del resto non si tratta di un'auto qualsiasi per Ford: con 17 milioni di unità dal 1976 a oggi è stata la compatta più venduta in Europa nel suo segmento.

La Fiesta non sarà solo tre e cinque porte, ma avrà ben quattro declinazioni differenti dalla «base» Titanium alla sportiva «ST-Line» passando per il lusso di Vignale fino ad arrivare a una crossover Active, la prima di una serie che arriverà anche per altri modelli.

Esteticamente le linee sono dirette e semplici, il design è pulito: rispetto alla generazione precedente, la settima cresce di 7 centimetri superando per la prima volta i 4 metri (4 e 04). L’anteriore richiama il family feeling del marchio mentre il laterale dona un senso di stabilità alla vettura. L’omogeneità e la razionalità delle superfici è proposta anche all’interno, dove il blocco unico della console centrale si raccorda in continuità al pannello strumenti.

Il cuore della nuova Fiesta sta nella tecnologia avanzata. La piattaforma hi-tech è basata su 2 telecamere, 3 radar e 12 sensori a ultrasuoni e può monitorare a 360 gradi l’area intorno all’auto e la strada che precede fino a 130 metri.

Il sistema di frenata automatica d’emergenza con assistenza pre-collisione e riconoscimento dei pedoni è in grado di aiutare a riconoscere la presenza di persone in prossimità dell’auto, anche di notte. Per la prima volta sulla Fiesta sarà disponibile anche il sistema di parcheggio semiautomatico Active Park Assist, in grado di frenare autonomamente qualora il guidatore non risponda agli avvisi di prossimità di ostacoli. Tra gli altri dispositivi di assistenza anche il sistema di riconoscimento dei segnali stradali, gli abbaglianti automatici, il blind spot per l’angolo cieco, il mantenimento della corsia e l’avviso di emergenza pre-collisione.

Fronte infotainment: ecco il Sync 3 per la connettività con i comandi vocali (gli utenti Apple portano utilizzare la funzione Siri Eyes Free) abbinato a un touch screen dalle dimensioni differenti e il sistema B&O Play per un’esperienza di ascolto personalizzata.

Infine i motori, diesel e benzina. L’EcoBoost 1.0 è disponibile con 100, 125 e 140 Cv e un nuovo cambio manuale a 6 marce. Disponibile anche un 3 cilindri benzina 1.1 litri, aspirato, con cambio manuale a 5 marce (70 e 85 Cv). A gasolio invece il TDCi 1.5 da 120 Cv accoppiato al cambio manuale a 6 marce, e in versione 85 Cv, 10 in più rispetto al diesel più efficiente dell’attuale generazione di Fiesta, con emissioni di 82 g/km CO2.