Bulgarani ai domiciliari, oggi l'interrogatorio

Il tasso alcolemico in circolo nel sangue del ne Giordano Bulgarani era quasi cinque volte superiore al limite di legge. In attesa dell’interrogatorio del giudice per le indagini preliminari fissato per oggi, il 32 enne bussetano arrestato per l'omicidio stradale della 19enne Manuela Loschi è stato dimesso dall'ospedale e messo agli arresti domiciliari nella sua casa di Polesine.