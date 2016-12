Il Boito alla Casale: «Docenti tutti uguali»

Nuova puntata (l'ultima?) della querelle sui rimborsi scoppiata nei giorni scorsi - via facebook - al Conservatorio «Boito». E dopo l'intervista a Rossana Casale - in cui la cantante ha spiegato il suo addio al corso pop - ora replicano la dirigenza e la presidenza dell'istituzione musicale. «I rimborsi spese offerti ad alcuni e non ad altri - dicono tra l'altro - ostano al principio di uguaglianza». Leggi l'intervento integrale.