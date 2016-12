«Manuela, sempre in prima fila col sorriso»

Lo schianto. L’auto che si accartoccia. I 19 anni di Manuela spazzati via in un istante. E oggi, come non bastasse la tragedia di sabato, toccherà la prova più dura a mamma Elisabetta e papà Paolo Loschi. Chiamati al riconoscimento della salma della figlia morta in un incidente provocato dal 32enne bussetano Giordano Bulgarani.