Da Regeni ad Amatrice: un anno di cronaca italiana

15 GEN - Bimbo italiano tra vittime Al Qaeda in Burkina Faso

25 GEN - Paura per uomo con fucile a Termini, ma è giocattolo

30 GEN - Family Day a Roma contro Unioni civili, 'siamo 2 mln'

31 GEN - Giulio Regeni scompare al Cairo, sarà trovato morto

14 FEB - Segano sbarre e in due evadono con lenzuola da Rebibbia

23 FEB - Strasburgo condanna Italia per rapimento Abu Omar

6 MAR - Omicidio Varani a Roma: delitto per vederne effetto

7 MAR - Coppia uccisa a Pordenone, arrestato commilitone

20 MAR - Si schianta bus in Catalogna, morte 7 ragazze Erasmus

22 MAR - Attentati a Bruxelles, anche italiana tra le vittime

31 MAR - Inchiesta petrolio, ministra Guidi si dimette

6 APR - Vespa intervista il figlio di Riina, è polemica

8 APR - Filippine, liberato Del Torchio, polemica su riscatto

9 APR - Davigo nuovo presidente Anm, 'Governo rispetti toghè

12 APR - Muore Gianroberto Casaleggio, guru del M5s

15 APR - Morte Uva, assolti poliziotti e carabinieri

28 APR - Al via concorsone prof per oltre 63 mila posti

29 APR - Fortuna gettata da finestra a Caivano nel 2014, arrestato compagno vicina di casa accusato anche per abusi

2 MAG - Svolta Corte Aia su marò, Girone torna in Italia

5 MAG - Morosini (Csm),'Premier va fermatò. Scoppia polemica

6 MAG - Cassazione chiude caso Orlandi, archiviazione definitiva

10 MAG - Lucia Annibali: Cassazione conferma 20 anni a Varani

11 MAG - Approvate Unioni civili, protestano Cei e opposizioni

18 MAG - Agguato di mafia ad auto presidente Parco dei Nebrodi

19 MAG - Morto Marco Pannella, una vita in trincea per i diritti

24 MAG - De Santis condannato a 26 anni per morte Ciro Esposito

29 MAG - Ragazza bruciata viva a Roma, ex fidanzato confessa

31 MAG - Lista Antimafia, 14 impresentabili ad amministrative

31 MAG - Costa Concordia, appello conferma 16 anni a Schettino

13 GIU - Omicidio Rea, Cassazione conferma 20 anni a Parolisi

16 GIU - Forte scirocco e incendi, è emergenza nel palermitano

18 GIU - Passerella Christo lago Iseo, subito sold out

21 GIU - Bimba trovata morta in piscina beneventano, segni abusi

22 GIU - Umberto Eco e voto donne in tracce esami maturità

22 GIU - Cassazione, sì stepchild adoption se è interesse minore

26 GIU - Preso boss 'ndrangheta Fazzalari, latitante da 20 anni

1 LUG - Yara, Massimo Bossetti condannato all’ergastolo

4 LUG - Ripescato nel Tevere corpo studente Usa, è omicidio

6 LUG - In fuga da Nigeria, Emmanuel ammazzato di botte a Fermo

12 LUG - Scontro tra treni in Puglia, 23 morti e 50 feriti

13 LUG - Muore a 83 anni il boss mafioso Bernardo Provenzano

14 LUG - Sparò in Tribunale a Milano, ergastolo a Giardiello

14 LUG - Camion su folla a Nizza, muoiono anche 6 italiani

18 LUG - Cucchi, nuova assoluzione in appello medici Pertini

25 LUG - Nel Napoletano in 12 violentano e ricattano una 15enne

29 LUG - Muore Marta Marzotto, regina dei salotti aveva 85 anni 30

LUG - Addio all’attrice Anna Marchesini

31 LUG - Dopo strage Rouen, 15mila musulmani in chiese italiane

1 AGO - Meningite stronca ragazza romana di rientro da Gmg

5 AGO - Solo in casa, bimbo si ferisce e muore dissanguato

6 AGO - Scontro treni, foto con avvocato, pm Merra lascia caso

19 AGO - Tre sub non riemergono a Palinuro, corpi a 45 metri

24 AGO - Terremoto devasta il Centro Italia, interi paesi distrutti, centinaia di persone sotto le macerie, 292 i morti

31 AGO - Migranti, oltre 13mila sbarchi in 4 giorni

3 SET - Suicida a Milano pediatra accusato di abusi su minori

8 SET - Paura su M.Bianco, in 110 bloccati per ore su funivia

14 SET - Tiziana Cantone suicida per video hot in Rete

16 SET - Muore ex presidente della Repubblica Ciampi

30 SET - Recuperate due tele Van Gogh,erano in mano alla camorra

30 SET - Muore Bernardo Caprotti, patron di Esselunga

6 OTT - Tolto il figlio alla coppia dell’acido, è adottabile

7 OTT - Roma, ex sindaco Marino assolto per caso scontrini

10 OTT - Scovato tesoretto da 1,7 mln, Corona torna in carcere

11 OTT - Fonsai, condannati Salvatore e Jonella Ligresti

13 OTT - Muore a 90 anni il premio Nobel Dario Fo

17 OTT - Loris, condannata a 30 anni la madre Veronica Panarello

18 OTT - Mediatrade, Cassazione assolve Piersilvio Berlusconi e Confalonieri

19 OTT - Processo revisione delitto Alpi-Hrovatin,assolto Hassan

19 OTT - Ruby ter, a giudizio Karima e altre 22 persone

24 OTT - Padre Gratien condannato per morte Guerrina Piscaglia

26 OTT - Due nuove forti scosse in Centro Italia, 4mila sfollati

27 OTT - In Calabria vincita record al Superenalotto, 163 mln

30 OTT - Terremoto di magnitudo 6.5 in Marche-Umbria, crolla basilica San Benedetto di Norcia. Paura e lesioni anche a Roma

8 NOV - Muore l’oncologo Umberto Veronesi, aveva 91 anni

8 NOV - Consulta dà via libera a cognome madre per i figli

10 NOV - Gip Roma chiude inchiesta bis su omicidio Roberto Calvi

17 NOV - Concorso esterno camorra,Cosentino condannato a 9 anni

18 NOV - Palermo, firme false su liste, indagati consiglieri M5S

28 NOV - Ex sindaca Vincenzi condannata per alluvione Genova '11

29 NOV - Omicidi ospedale Saronno, arrestati medico e infermiera

3 DIC - Sanitopoli Abruzzo, Cassazione dispone appello-bis per Del Turco

7 DIC - Regeni, dal Cairo tutta documentazione a pm Roma

13 DIC - Naufragio con 700 morti, 18 anni al 'capitanò, 5 al 'mozzò. La decisione del Gup di Catania.

19 DIC - Garlasco, nuova perizia, dal dna il giallo del secondo uomo