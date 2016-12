Reati in calo, ma crescono truffe e borseggi

Ecco i dati emersi dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che nei giorni scorsi ha fatto il punto sui risultati ottenuti dal patto «Per una città più sicura»: calano i furti e le rapine ma sono saliti gli omicidi. Ed è una emergenza per i borseggi nonostante i tanti fermi. Su tutto poi l'allarme terrorismo e la lotta al degrado che come dice il prefetto Forlani deve passare attraverso l'impegno di tutti.