Scienza-tecnologia: le notizie dell'anno

Le notizie dell’anno di Scienza e Tecnologia:

1 GEN - Fabiola Gianotti è la prima donna alla guida del Cern

6 GEN - Scoperto il meccanismo che permettendo alle cellule staminali dei tumori di mantenersi in vita

8 GEN - Dopo Nokia, addio anche allo storico marchio Motorola. E' la decisione della cinese Lenovo, l’ha comprata da Google 14 GEN - Scoperta la supernova 'Assassinà, la più brillante e la più misteriosa mai osservata 28 GEN - Primo identikit molecolare dei più comuni tumori del cervello, apre la via a cure personalizzate

2 FEB - Nello spazio primo test per la stampante 3D italiana 11 FEB - Scoperte le onde gravitazionali previste da Einstein e prodotte dalla collisione fra due buchi neri, grazie alla collaborazione fra Stati Uniti e Europa 16 FEB - Lanciato il satellite europeo Sentinel 3 19 FEB - Inizia il braccio di ferro Apple-Fbi per lo sblocco dell’iPhone del killer di San Bernardino. Alla fine l’Fbi lo 'hackerera' assoldando un’azienda esterna

2 MAR - Si conclude la storica missione di un anno dei gemelli spaziali Scott e Mark Kelly

8 MAR - Primo test del tatto 'bionicò. Una persona amputata

9 MAR - Eclissi totale di Sole, visibile solo dal Pacifico percepisce il tatto grazie a un polpastrello artificiale 14 MAR - Lancio della missione ExoMars, condotta dalle agenzie spaziali di Europa (Esa) e Russia (Roscosmos) 16 MAR - La più vasta ricostruzione dei cambiamenti climatici abbraccia un periodo di ben 12.000 anni 24 MAR - Costruito il primo batterio sintetico in grado di sopravvivere grazie a un Dna 'minimo' 11 APR - L’albero della vita è più complesso del previsto e dominato dai batteri 25 APR - Lanciato il satellite europeo Sentinel 1B 29 APR - In Italia la prima gara mondiale dei robot soffici 30 APR - L’Italia festeggia 30 anni di collegamento a Internet. Fu possibile grazie a gruppo pionieri del Cnuce, il Centro universitario per il calcolo elettronico del Cnr di Pisa

2 MAG - Varato il Programma Nazionale della Ricerca, con uno stanziamento di 2,5 miliardi

4 MAG - Primo embrione umano fatto sviluppare in provetta fino a 13 giorni prima dell’impianto nell’utero

9 MAG - Al Cern l’acceleratore Lhc riparte con collisioni da record, pronto a scoprire nuovi fenomeni 10 MAG - Il telescopio spaziale Kepler scopre in una volta 1.284 pianeti esterni al Sistema Solare 18 MAG - L’oceano nascosto di Europa, una delle lune di Giove, ci sarebbe il mix chimico ideale per la vita 24 MAG - Twitter rompe il limite dei 140 caratteri, non saranno più conteggiati foto, video e link. Ma a 10 anni dal lancio i conti vanno male e non si trova un compratore. 25 MAG - L’Italia si aggiudica la commessa di circa 400 milioni di euro per costruire cupola e struttura di supporto del più grande telescopio ottico del mondo, E-Elt

8 GIU - La virologa Ilaria Capua lascia l’Italia per gli Usa 15 GIU - Rilevato il secondo segnale delle onde gravitazionali 21 GIU - Operazione di salvataggio record in Antartide, in pieno inverno. Due persone soccorse nella base Usa Amundsen-Scott

5 LUG - La sonda Juno della Nasa entra nell’orbita di Giove 11 LUG - Scoppia la mania Pokemon Go. Dopo il boom (oltre 100 milioni download) arrivano anche i divieti in alcuni luoghi 20 LUG - Primo test con un batterio sintetico che produce un farmaco anticancro e lo rilascia nelle cellule malate 2 SET - Samsung blocca le vendite del Galaxy Note 7 per casi di esplosione batteria. Vietato anche sugli aerei. Era stato lanciato solo un mese prima. 7 SET - Apple lancia l’iPhone 7, ma mercato smartphone è saturo. Stime Idc, nel 2016 il settore crescerà solo dell’1.6% 30 SET - Intelligenza artificiale, arriva alleanza della Silicon Valley per uno sviluppo sicuro ed etico della ricerca. Il mercato vale oramai 8 miliardi di dollari. 30 SET - Si conclude la missione Rosetta. La sonda europea tocca il suolo della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko 12 OTT - Scoperto un nuovo pianeta nano nel Sistema Solare 19 OTT - La sonda della missione ExoMars entra nell’orbita di Marte, ma il lander Schiaparelli precipita per un problema tecnico 17 OTT - L’Italia si unisce a lotta mondiale contro i ransomware, virus informatici che chiedono un riscatto per lo sblocco dei dispositivi. Siamo quarti in Ue per attacchi 21 OTT - Maxi attacco hacker in Usa, offline per diverse ore servizi come Amazon e Twitter. I cybercriminali hanno usato l'Internet delle Cose, cioè gli oggetti connessi alla rete 26 OTT - Aids, dopo 30 anni emerge che non c'è stato nessun 'paziente zerò e si riscrive la storia dell’epidemia

3 NOV - Ottenuta al Cern di Ginevra la misura più precisa di una particella di antimateria 11 NOV - Facebook nella bufera per le notizie bufala che avrebbero favorito Trump. Zuckerberg: è folle pensarlo 14 NOV - Superluna da record, come non si vedeva da 68 anni 16 NOV - La tecnica della Crispr applicata per la prima volta sull'uomo per trattare i tumori

2 DIC - L’astronauta Parmitano proposto per volare nel 2019

5 DIC - Arriva Amazon Go, lo shopping senza casse e code, si paga 'strisciandò sullo smartphone. Test in negozio di Seattle.