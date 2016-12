Rissa al circo: tre animalisti feriti

Tre animalisti feriti: è questo il bilancio della rissa scoppiata davanti al circo il giorno di Natale. Due uomini di 23 e 39 anni e una donna di 63 sono stati curati al Pronto soccorso. Sul posto, per riportare la calma, sono intervenuti polizia e carabinieri.

Uno degli animalisti coinvolti ha scritto alla Gazzetta per raccontare la sua verità: "Non si è trattato di una rissa, le mani degli animalisti erano e sono prive di segni di colluttazione. Chi è intervenuto a difesa della attivista sessantenne ha subito lo stesso trattamento senza potersi difendere. Me compreso".