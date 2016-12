Suhail Mushtaq è di origini pakistane ma vive a Parma dal 2000 e svolge l'attività di commerciante in Oltretorrente. Ora è partito per Londra per incontrare il sindaco della capitale inglese per parlare con lui di integrazione e lotta ai pregiudizi. «Un incontro importante con quello che è il vero sindaco di tutti. Khan rappresenta un modello di integrazione reale che dovrebbe essere un esempio da seguire per tutta l'Europa, per i singoli Paesi»