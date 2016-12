2016, "The year the music died"

3 febbraio 1959, un aereo da turismo precipita in un campo di granturco in Iowa, a Clear Lake. Buddy Holly, The Big Bopper e Ritchie Valens, tre big del Rock'n roll muoiono in un colpo solo. il 3 febraio sarà conosciuto come "The The Day the Music Died" (Definizione presa dal cantautore Don McLean che, sulla tragedia, ci ha fatto una canzone diventata famosa: American Pie). David Bowie, Prince, Leonard Cohen, George Michael. Ma anche Glenn Frey, Maurice White, Keith Emerson, Phife Dawg o Greg Lake e tanti altri: nel 2016 (complice anche una sempre più dettagliata esigenza di informare) la musica (Rock, prog come pop, glam, insomma un po' tutti i generi) ha comunque subito una vera e propria "decimazione" di star, big o esponenti più o meno famosi. Con il bicchiere ancora in mano per i festeggiamenti di capodanno abbiamo appreso la notizia della morte del rapper Primo Brown e di Natalie Cole. Subito dopo David Bowie. Dodici mesi di lutti musicali, di ricordi e emozioni a cui tutti questi artisti ci hanno legato con le loro note e le loro voci. Ecco la lista

Primo Brown (Roma, 14 giugno 1976 - Roma, 1º gennaio 2016)

Natalie Cole (Los Angeles, 6 febbraio 1950 - Los Angeles, 1º gennaio 2016)

Pierre Boulez (Montbrison, 26 marzo 1925 – Baden Baden, 5 gennaio 2016)

Otis Clay (Waxhaw, 11 febbraio 1942 – Chicago, 8 gennaio 2016)

David Bowie (Londra, 8 gennaio 1947 – New York, 10 gennaio 2016)

Glenn Frey (Detroit, 6 novembre 1948 – New York, 18 gennaio 2016)

Black (Liverpool, 26 maggio 1962 – Cork, 26 gennaio 2016)

Paul Kanter (San Francisco, 17 marzo 1941 – San Francisco, 28 gennaio 2016)

Maurice White (Memphis, 19 dicembre 1941 – Los Angeles, 3 febbraio 2016)

Bruce Geduldig (California, 7 maggio 1953- Sacramento, 7 marzo 2016)

George Martin (Londra, 3 gennaio 1926 – Londra, 8 marzo 2016)

Keith Emerson (Todmorden, 2 novembre 1944 – Santa Monica, 10 marzo 2016)

Frank Sinatra Jr (Jersey City, 10 gennaio 1944 – Daytona Beach, 16 marzo 2016)

Phife Dawg (New York, 20 novembre 1970 – Contea di Contra Costa, 22 marzo 2016)

Gianmaria Testa (Cavallermaggiore, 17 ottobre 1958 – Alba, 30 marzo 2016)

Giorgio Calabrese (Genova, 28 novembre 1929 – Roma, 31 marzo 2016)

Gato Barbieri (Rosario, 28 novembre 1932 – New York, 2 aprile 2016)

Leon Haywood (Houston, 11 febbraio 1942 – Los Angeles, 5 aprile 2016)

Prince (Minneapolis, 7 giugno 1958 – Chanhassen, 21 aprile 2016)

Billy Paul (Filadelfia, 1º dicembre 1934 – Blackwood, 24 aprile 2016)

Nick Menza (Monaco di Baviera, 23 luglio 1964 – Los Angeles, 21 maggio 2016)

Dave Swarbrick (New Malden, 5 aprile 1941 – 3 giugno 2016)

Christina Victoria Grimmie (Marlton, 12 marzo 1994 – Orlando, 11 giugno 2016)

Chips Moman (La Grange, 12 giugno 1937 – La Grange, 13 giugno 2016)

Henry McCullogh (Portstewart, 21 luglio 1943 – Ballymoney, 14 giugno 2016)

Charles Thompson (Springfield, 21 marzo 1918 – Tokyo, 16 giugno 2016)

Ralph Stanley (McClure, 25 febbraio 1927 – Matoaca, 23 giugno 2016)

Bernie Worrell (Long Branch, 19 aprile 1944 – Everson, 24 giugno 2016)

Lorenzo Piani (Giulianova, 27 settembre 1955 – Rimini, 14 agosto 2016)

Bobby Hutcherson (Los Angeles, 27 gennaio 1941 – 15 agosto 2016)

Toots Thielemans (Bruxelles, 29 aprile 1922 – La Hulpe, 22 agosto 2016)

Carlo D'Angiò (Napoli, 1946 – Napoli, 5 settembre 2016)

Prince Buster (Kingston, 28 maggio 1938 – Miami, 8 settembre 2016)

Bobby Breen (Montréal, 4 novembre 1927 – Pompano Beach, 19 settembre 2016)

Shawty Lo (Atlanta, 22 marzo 1976 – Atlanta, 21 settembre 2016)

Rod Temperton (Cleethorpes, 9 ottobre 1949 – Londra, 6 ottobre 2016)

Pete Burns (Bebington, 5 agosto 1959 – Londra, 23 ottobre 2016)

Bobby Vee (Fargo, 30 aprile 1943 – Rogers, 24 ottobre 2016)

Roland Dyens (Tunisi, 19 ottobre 1955 – 29 ottobre 2016)

Bap Kennedy (Belfast, 17 giugno 1962 – Belfast, 1º novembre 2016)

Leonard Cohen (Montréal, 21 settembre 1934 - Los Angeles, 7 novembre 2016)

Leon Russell (Lawton, 2 aprile 1942 – Nashville, 13 novembre 2016)

Dave Mancuso (Utica, 20 ottobre 1944 – New York, 14 novembre 2016)

Mose Allison (Tippo, 11 novembre 1927 – Hilton Head, 15 novembre 2016)

Sharon Jones (Augusta, 4 maggio 1956 – Cooperstown, 18 novembre 2016)

Bunny Foy (New York, 13 ottobre 1936 – Nizza, 24 novembre 2016)

Big Syke (Inglewood, 31 marzo 1975 – Hawthorne, 5 dicembre 2016)

Greg Lake (Poole, 10 novembre 1947 – Londra, 7 dicembre 2016)

Rick Parfitt (12 ottobre 1948 – 24 dicembre 2016)

George Michael (Londra, 25 giugno 1963 - Oxfordshire, 25 dicembre 2016)