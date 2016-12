I corpi sono stati ritrovati nella tarda serata di martedì in un casolare trasformato in club a luci rosse a pochi passi dall'argine dell'Enza. Ma Luca Manici, conosciuto tra i trans come Kelly e Gabriela Altamirano, una argentina residente a Salso, sono probabilmente stati uccisi il giorno di Natale. Ora si indaga freneticamente per risalire ai responsabili del delitto per il quale non si sarebbero per ora sospetti. Una cosa però è certa: l'indagine non sarà facile. Ma occorre fare in fretta.