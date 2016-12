Capodanno, la mappa delle feste

Ci siamo, ormai è Capodanno. E per chi non ha ancora deciso dove brindare, Parmagiornoenotte vi offre la mappa di tutte le feste e delle iniziative dei locali in città e provincia: con menu del cenone e musica. Sempre su Pgn, in edicola al giovedì con la Gazzetta, tutti gli altri appuntamenti della settimana con aperitivi e concerti. Il locale è il Mastì di via Farini, mentre il Parad'Ice di strada Argini si prepara a nuove serate. E ancora, tante foto delle feste, il Toschi sbarca alla Biennale dei licei a Roma e gli applausi al concerto dei ragazzi del Maria Luigia. E se volete pubblicare foto e articoli delle vostre serate o viaggi scrivete a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net