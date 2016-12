Freddo ma sereno per il Veglione. Neve per l'Epifania, dall'8 gennaio l'inverno polare

Dopo la rapida offensiva invernale che ha portato un po' di freddo e anche la neve a bassa quota su alcune regioni del Meridione, l’anticiclone si raffermerà temporaneamente sull'Italia, garantendo per la fine dell’anno tempo stabile e asciutto ovunque. Il veglione di San Silvestro trascorrerà dunque con tempo buono, cieli in prevalenza sereni al Nord, poco o parzialmente nuvolosi al Centro Sud. Il clima sarà comunque freddo nelle ore notturne, con temperature sotto zero e gelate sulle pianure del Centro Nord. Nebbia sulla pianura Padana e un po' di neve sulle montagne. La tregua anticiclonica tuttavia non sarà duratura poichè da Nord giungerà una nuova perturbazione che all’inizio di Gennaio porterà un nuovo peggioramento. Già a Capodanno le nubi torneranno ad aumentare a partire da Liguria, Toscana ed Isole con primi deboli fenomeni entro fine giornata tra Sicilia e basso Tirreno e tra Levante ligure e alta Toscana. Sarà il preludio a una nuova perturbazione che sarà in azione sull'Italia tra il 2 e il 4 gennaio e che dovrebbe interessare soprattutto Nordest e Centrosud riportando piogge sparse e nevicate in Appennino. Il mese di gennaio dovrebbe risultare più dinamico rispetto al suo predecessore, con irruzioni fredde dirette anche verso l'Europa e nuove perturbazioni sull'Italia anche dopo l’Epifania. Una situazione potenzialmente interessante da tenere monitorata. Dopo l'inverno vero: tra il 7 e l'8 gennaio importante cambiamento di aria polare sull'Italia, anche con nevicate, inverno inverno polare.